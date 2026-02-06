Χρηματιστήριο: Πτωτικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Αρνητικό κλίμα στις Ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (6/2) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιων μεταβολών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.352,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,78%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,19%), της Εθνικής (-1,70%), της Eurobank (-1,46%) και της Κύπρου (-1,26%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 53 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Autohellas (+1,26%) και Lavipharm (+1,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Flexopack (-3,61%) και ΑΔΜΗΕ (-2,80%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς ένα υποτονικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με διακυμάνσεις, στην οποία κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα των επενδυτών γύρω από τις εταιρίες λογισμικού και μια σειρά από απογοητευτικά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 610,28 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο ευρύτερος κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών κατέγραψε νωρίτερα απώλειες 2,4% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν κατά 1%.