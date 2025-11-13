Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Χρηματιστήριο: Πτώση μετοχών τεχνολογίας και μετριασμένες προσδοκίες για τη Fed

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 797,60 μονάδες

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τίτλοι εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ παράλληλα μετριάστηκαν οι προσδοκίες επενδυτών για νέες μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 797,60 μονάδων (–1,65%), στις 47.457,22 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 536,10 μονάδων (–2,29%), στις 22.870,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 113,43 μονάδων (–1,66%), στις 6.737,49 μονάδες.

