Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Υποτονικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (25/11) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,63%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.066,71 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,26%), του ΟΠΑΠ (+1,27%), της ΔΕΗ (+1,06%) και της Elvalhalcor (+0,94%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,12%), της Lamda Development (-0,84%), της Aktor (-0,65%) και της Alpha Bank (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 33 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+6,63%) και Metlen (+3,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-4,09%) και ΕΧΑΕ (-3,03%).

Υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 563,38 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας. Μικτή ήταν η εικόνα στα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό δείκτη DAX να υποχωρεί 0,1% και τη Γαλλία να ενισχύεται κατά 0,1%.

Οι τράπεζες ήταν αυτές που έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον ευρωπαϊκό δείκτη, με άνοδο 0,4%.