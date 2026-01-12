Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας (12/1) – Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές αγορές

Οριακά υψηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12/1) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών, λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.210,03 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,10%), της Πειραιώς (+1,06%) και του ΔΑΑ (+1,02%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,32%), της Κύπρου (-1,17%) και της Viohalco (-0,82%)..

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric Συμμετοχών (+4,44%) και Elinoil (+3,73%) , ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τράπεζα Ελλάδος (-3,24%) και Medicon (-2,95%).

Πτώση στα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις εντάσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ να δημιουργούν επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 10:07 ώρα Ελλάδας. Οι τράπεζες σημείωσαν πτώση 1,1%.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την επιβολή πλαφόν 10% για ένα έτος στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, αρχής γενομένης από τις 20 Ιανουαρίου, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.