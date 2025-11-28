Χρηματιστήριο: Με άνοδο 4,41% έκλεισε ο Νοέμβριος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.083,15 μονάδες
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει τον μήνα Νοέμβριο με άνοδο 4,41%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.083,15 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,79%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,04%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 41,74%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.702.459 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,79%), του ΟΛΠ (+1,78%) και της Viohalco (+1,02%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,87%), της Eurobank (-1,87%), της Elvalhalcor (-1,67%), της Alpha Bank (-1,54%) και της Optima Bank (-1,41%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 13.289.997 και 3.603.201 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,08 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+8,26%) και Ίλυδα (+4,89%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης (-5,00%) και Foodlink (-3,57%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 9.2700 -0,86%
ΚΥΠΡΟΥ:8,0000 -0,25%
METLEN:44,1600 -1,87%
OPTIMA:7,7000 -1,41%
ΤΙΤΑΝ: 45,4500 -0,66%
ALPHA BANK: 3,5140 -1,54%
AEGEAN AIRLINES: 14,3400 -0,14%
VIOHALCO: 9,9000 +1,02%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8400 -0,16%
ΔΑΑ:10,1500 -0,49%
ΔΕΗ: 17,4000 -1,30%
COCA COLA HBC:43,2800 +0,05%
ΕΛΠΕ: 8,2650 -0,72%
ELVALHALCOR: 3,2400 -1,67%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,5000 -0,30%
ΕΥΔΑΠ: 7,3600 +2,79%
EUROBANK: 3,4070 -1,87%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -0,28%
MOTOR OIL: 28,4000 -0,28%
JUMBO: 27,3600 -0,07%
ΟΛΠ:40,1000 +1,78%
ΟΠΑΠ: 17,6200 -0,45%
ΟΤΕ: 17,1100 -1,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0700 -0,70%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,3600 -0,64%
