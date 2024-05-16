Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Μικρή πτώση 0,13%, στα 126,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να “χωνεύει” τα νέα υψηλά 13 ετών, κοντά στα επίπεδα των 1.500 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank και της Alpha Bank, ενώ πιέστηκε η μετοχή της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.491,71 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.497,35 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη στις 1.487,12 μονάδες (- 0,44%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 126,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.090.840 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+2,09%), της Alpha Bank (+1,58%), της Viohalco (+0,99%) και του ΟΤΕ (+0,85%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-2,54%), της Quest Συμμετοχών (-1,86%), της Εθνικής (-1,76%), των ΕΛΠΕ (-1,76%) και της Jumbo (-1,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,584.761 και 10.043.432 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 22,93 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 16,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 56 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +4,12% και Ακρίτας +4,07%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -26,15% και Sato -9,41%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,9000 -0,32%

ALPHA BANK: 1,6665 +1,58%

AEGEAN AIRLINES:13,1200 -1,35%

VIOHALCO: 6,1300 +0,99%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7600 +0,72%

ΔΕΗ: 11,6500 -0,26%

COCA COLA HBC:32,3000 +0,31%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6600 -0,75%

ΕΛΠΕ: 8,6550 -1,76%

ELVALHALCOR: 2,0150 -0,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3500 -1,76%

ΕΥΔΑΠ: 6,0200 +0,50%

EUROBANK: 2,1000 +2,09%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7900 -1,86%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 -2,54%

MOTOR OIL: 27,9000 +0,22%

JUMBO: 27,52000 -1,71%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,6400 +0,78%

ΟΛΠ:25,2000 -0,79%

ΟΠΑΠ: 15,5400 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 14,2200 +0,85%

AUTOHELLAS:12,6600 -0,94%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8660 -0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4000 +0,55%

