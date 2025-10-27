Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,42%, στα 176,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.002,91 μονάδες
Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει λίγο υψηλότερα από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.002,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.025,28 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 1.999,71 μονάδες (-0,58%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 176,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.310 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+2,56%), της Motor Oil (+1,43%) και της ΔΕΗ (+1,16%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,84%), της Πειραιώς (-2,06%), του ΟΛΠ (-1,22%), της Metlen (-1,18%) και της Coca Cola HBC (-1,00%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.737.955 και 7.486.212 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,35 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 50 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+6,04%) και Δάιος Πλαστικά (+4,29%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-4,83%) και Λανακάμ (κ) (-4,05%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη
ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +2,56%
METLEN: 42,0000 -1,18%
OPTIMA: 7,9700 +0,50%
ΤΙΤΑΝ: 39,5500 +0,76%
ALPHA BANK: 3,4880 -2,84%
AEGEAN AIRLINES: 13,0800 -0,91%
VIOHALCO: 8,1800 +0,25%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 -0,43%
ΔΑΑ: 10,1400 +0,80%
ΔΕΗ: 14,8700 +1,16%
COCA COLA HBC: 39,5200 -1,00%
ΕΛΠΕ: 8,1400 -0,73%
ELVALHALCOR: 3,0900 +0,82%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,6900 -0,28%
ΕΥΔΑΠ: 7,0300 +0,43%
EUROBANK: 3,3670 -0,24%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 +0,28%
MOTOR OIL: 25,5000 +1,43%
JUMBO: 26,9400 -0,15%
ΟΛΠ: 44,3500 -1,22%
ΟΠΑΠ: 18,4000 +0,55%
ΟΤΕ: 16,0200 +0,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9340 -2,06%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6000 -0,32%
