Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,42%, στα 176,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει λίγο υψηλότερα από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.002,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.025,28 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 1.999,71 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 176,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.310 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+2,56%), της Motor Oil (+1,43%) και της ΔΕΗ (+1,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,84%), της Πειραιώς (-2,06%), του ΟΛΠ (-1,22%), της Metlen (-1,18%) και της Coca Cola HBC (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.737.955 και 7.486.212 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 50 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+6,04%) και Δάιος Πλαστικά (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-4,83%) και Λανακάμ (κ) (-4,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +2,56%

METLEN: 42,0000 -1,18%

OPTIMA: 7,9700 +0,50%

ΤΙΤΑΝ: 39,5500 +0,76%

ALPHA BANK: 3,4880 -2,84%

AEGEAN AIRLINES: 13,0800 -0,91%

VIOHALCO: 8,1800 +0,25%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 -0,43%

ΔΑΑ: 10,1400 +0,80%

ΔΕΗ: 14,8700 +1,16%

COCA COLA HBC: 39,5200 -1,00%

ΕΛΠΕ: 8,1400 -0,73%

ELVALHALCOR: 3,0900 +0,82%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6900 -0,28%

ΕΥΔΑΠ: 7,0300 +0,43%

EUROBANK: 3,3670 -0,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 +0,28%

MOTOR OIL: 25,5000 +1,43%

JUMBO: 26,9400 -0,15%

ΟΛΠ: 44,3500 -1,22%

ΟΠΑΠ: 18,4000 +0,55%

ΟΤΕ: 16,0200 +0,13%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9340 -2,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6000 -0,32%