Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,04%, στα 199,57 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε πτωτικά, δοκιμάζοντας εκ νέου τα όρια των 2.000 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, της Coca Cola HBC και της Metlen.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.014,47 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.996,54 μονάδες (-0,85%) και υψηλότερη τιμή στις 2.017,16 μονάδες (+0,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 199,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.389.222 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,18%), της Coca Cola HBC (+2,26%), της Metlen (+1,20%), της Titan (+1,16%) και της Motor Oil (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,15%), της ΕΥΔΑΠ (-1,76%), της Πειραιώς (-1,79%) και του ΟΤΕ (-1,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.871.369 και 4.613.019 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 29,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 27,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 51 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Νάκας (+8,24%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (+4,32%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-2,98%) και Παϊρης (-2,50%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 +4,18%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -0,25%

METLEN: 45,6800 +1,20%

OPTIMA: 7,9100 +0,13%

ΤΙΤΑΝ: 39,3000 +1,16%

ALPHA BANK: 3,4400 -0,41%

AEGEAN AIRLINES: 13,4400 -0,74%

VIOHALCO: 8,8400 +0,45%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0600 +0,17%

ΔΑΑ:10,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 15,9500 +0,50%

COCA COLA HBC: 39,9000 +2,26%

ΕΛΠΕ: 7,7050 -0,13%

ELVALHALCOR: 3,3000 -0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1800 +0,69%

ΕΥΔΑΠ: 6,6900 -1,76%

EUROBANK: 3,2200 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3100 -0,27%

MOTOR OIL: 26,5200 +1,07%

JUMBO: 27,3600 -2,15%

ΟΛΠ: 43,0000 -0,12%

ΟΠΑΠ: 17,5200 -0,51%

ΟΤΕ: 16,3300 -1,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7900 -1,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,5400 -0,48%