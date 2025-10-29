Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,13%, στα 297,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε και ο τζίρος. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Elvalhalcor, της Aegean και της Metlen.

Οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στις σημερινές αποφάσεις της FED, η οποία αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.025,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,72 μονάδες (+1,29%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 297,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.815.977 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,31%), της Elvalhalcor (+3,56%), της Aegean Airlines (+2,91%), της Metlen (+2,38%) και της Κύπρου (+2,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,24%), της Coca Cola HBC (-0,51%) και του ΔΑΑ (-0,39%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 8.539.461 και 8.116.182 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,44 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 50,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάμψα (+11,37%) και Λανακάμ (κ) (+8,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και Ικτίνος (-3,57%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1800 +2,25%

METLEN: 43,0000 +2,38%

OPTIMA: 8,0200 +0,63%

ΤΙΤΑΝ: 40,1000 +1,39%

ALPHA BANK: 3,4850 -0,09%

AEGEAN AIRLINES: 13,4600 +2,91%

VIOHALCO: 8,2900 +1,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 +1,74%

ΔΑΑ: 10,1000 -0,39%

ΔΕΗ: 15,0800 +1,41%

COCA COLA HBC: 39,3200 -0,51%

ΕΛΠΕ: 8,1300 -0,12%

ELVALHALCOR: 3,2000 +3,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9400 +1,97%

ΕΥΔΑΠ: 7,0800 +0,71%

EUROBANK: 3,4070 +1,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3600 +1,24%

MOTOR OIL: 26,6000 +4,31%

JUMBO: 27,3200 +1,41%

ΟΛΠ: 43,8000 -1,24%

ΟΠΑΠ: 18,4600 +0,33%

ΟΤΕ: 16,2900 +1,69%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9800 +0,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,7200 +0,95%