Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,13%, στα 297,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Η αγορά ξεπέρασε τις 2.030 μονάδες με αυξημένες συναλλαγές
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε και ο τζίρος. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Elvalhalcor, της Aegean και της Metlen.
Οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στις σημερινές αποφάσεις της FED, η οποία αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.025,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,72 μονάδες (+1,29%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 297,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.815.977 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,31%), της Elvalhalcor (+3,56%), της Aegean Airlines (+2,91%), της Metlen (+2,38%) και της Κύπρου (+2,25%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,24%), της Coca Cola HBC (-0,51%) και του ΔΑΑ (-0,39%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 8.539.461 και 8.116.182 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,44 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 50,43 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάμψα (+11,37%) και Λανακάμ (κ) (+8,45%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και Ικτίνος (-3,57%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη
ΚΥΠΡΟΥ: 8,1800 +2,25%
METLEN: 43,0000 +2,38%
OPTIMA: 8,0200 +0,63%
ΤΙΤΑΝ: 40,1000 +1,39%
ALPHA BANK: 3,4850 -0,09%
AEGEAN AIRLINES: 13,4600 +2,91%
VIOHALCO: 8,2900 +1,34%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 +1,74%
ΔΑΑ: 10,1000 -0,39%
ΔΕΗ: 15,0800 +1,41%
COCA COLA HBC: 39,3200 -0,51%
ΕΛΠΕ: 8,1300 -0,12%
ELVALHALCOR: 3,2000 +3,56%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,9400 +1,97%
ΕΥΔΑΠ: 7,0800 +0,71%
EUROBANK: 3,4070 +1,19%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,3600 +1,24%
MOTOR OIL: 26,6000 +4,31%
JUMBO: 27,3200 +1,41%
ΟΛΠ: 43,8000 -1,24%
ΟΠΑΠ: 18,4600 +0,33%
ΟΤΕ: 16,2900 +1,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9800 +0,66%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,7200 +0,95%
