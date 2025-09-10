Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ εν μέσω αισιοδοξίας ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 220,42 μονάδων (–0,48%), στις 45.490,92 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 6,57 μονάδων (+0,03%), στις 21.886,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 19,43 μονάδων (+0,30%), στις 6.532,04 μονάδες.