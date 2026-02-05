Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,69% – Στα 325,65 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.366,48 μονάδες
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.
Ουσιαστικά ήταν η πιο σημαντική διορθωτική υποχώρηση από τις αρχές του έτους, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να έχει καταγράψει συνολικά κέρδη πάνω από 13% από τις αρχές του 2026 και να κινείται σε συνεχή υψηλά 16 ετών.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, της ΔΕΗ, της Elvalhalcor και της Viohalco.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.366,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,69%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.361,82 μονάδες (-1,88%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 325,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.329.358 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,92%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+5.09%), της Lamda Development (+1,61%), της ΕΥΔΑΠ (+1,25%) και της Σαράντης (+0,72%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,71%), της Eurobank (-3,54%), της Πειραιώς (-3,30%), της Elvalhalcor (-2,95%), της Alpha Bank (-2,91%), της Εθνικής (-2,45%) και της Viohalco (-2,39%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 15.337.438 και 8.713.668 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 66,55 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 46,06 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 77 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+7,69%) και Aktor (+5,09%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Logismos (-5,65%) και Lavipharm (-5,52%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 11,1400 +5,09%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,5600 -1,65%
METLEN:44,3800 -1,25%
OPTIMA: 9,5500 +0,21%
ΤΙΤΑΝ: 54,7000 +0,18%
ALPHA BANK: 4,3300 -2,91%
AEGEAN AIRLINES: 15,0200 -1,57%
VIOHALCO: 13,0800 -2,39%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,5400 -0,58%
ΔΑΑ: 11,4400 +0,26%
ΔΕΗ: 19,7200 -3,71%
COCA COLA HBC: 48,7600 -0,08%
ΕΛΠΕ: 9,3650 -0,05%
ELVALHALCOR: 4,7650 -2,95%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,3300 -2,45%
ΕΥΔΑΠ: 7,3000 +1,25%
EUROBANK: 4,1200 -3,54%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,5600 +1,61%
MOTOR OIL: 35,8200 -0,33%
JUMBO: 26,1800 -0,30%
ΟΛΠ: 39,7000 -0,50%
ΟΠΑΠ: 17,7500 -1,61%
ΟΤΕ: 16,2700 -1,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6840 -3,30%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0000 +0,72%
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις