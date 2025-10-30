Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,00% – Στα 195,66 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της Jumbo, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Motor Oil, της Πειραιώς, της Εθνικής και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.005,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,00%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,26 μονάδες (+0,24%) και κατώτερη τιμή στις 2.002,46 μονάδες (-1,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 195,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.118.702 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohaco (+1,33%), της ΔΕΗ (+0,80%), της Jumbo (+0,73%) και του ΟΤΕ (+0,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,26%), της Πειραιώς (-2,18%), της Elvalhalcor (-2,19%), της Εθνικής (-2,01%) και της Τιτάν (-2,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.349.280 και 4.319.728 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 29,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,13 εκατ. ευρώ .

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 74 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+6,47%) και Γενική Εμπορίου (+6,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-6,87%) και Doppler (-4,17%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4300 -0,59%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1000 -0,98%

METLEN: 42,6000 -0,93%

OPTIMA: 7,9500 -0,87%

ΤΙΤΑΝ: 39,3000 -2,00%

ALPHA BANK: 3,4750 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 13,2400 -1,63%

VIOHALCO: 8,4000 +1,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0800 -1,37%

ΔΑΑ:10,0700 -0,30%

ΔΕΗ: 15,2000 +0,80%

COCA COLA HBC:39,22200 -0,25%

ΕΛΠΕ: 8,1000 -0,37%

ELVALHALCOR: 3,1300 -2,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6800 -2,01%

ΕΥΔΑΠ: 6,9400 -1,98%

EUROBANK: 3,3430 -1,88%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3600 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 26,0000 -2,26%

JUMBO: 27,5200 +0,73%

ΟΛΠ:43,3000 -1,14%

ΟΠΑΠ: 18,1100 -1,90%

ΟΤΕ: 16,4000 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8280

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6400 -0,63%.