Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,99% – Στα 448,57 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.090 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.086,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,99%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.085,87 μονάδες (-1,02%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 448,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 237,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα κυρίως στην Eurobank, ενώ διακινήθηκαν 99.690.415 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,63%), της Viohalco (+2,04%) και της Τιτάν (+1,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,40%), του ΟΛΠ (-1,72%), της Metlen (-1,67%) και του ΔΑΑ (-1,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 67.225.565 και 11.201.520 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 234,56 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 38,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 71 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+5,30%) και Eins (+4,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Eurobank (-4,40%) και Λανακάμ (κ) (-3,50%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3500 -0,21%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 αμετάβλητη

METLEN: 41,2800 -1,67%

OPTIMA: 7,7800 -1,39%

ΤΙΤΑΝ: 47,4500 +1,50%

ALPHA BANK: 3,4150 -0,73%

AEGEAN AIRLINES: 14,1400 +0,28%

VIOHALCO: 12,0000 +2,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0800 -0,48%

ΔΑΑ: 10,2400 -1,44%

ΔΕΗ: 18,0100 +0,61%

COCA COLA HBC: 42,4800 -0,28%

ΕΛΠΕ: 8,3200 -1,19%

ELVALHALCOR: 3,9000 +2,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1300 -1,20%

ΕΥΔΑΠ: 7,7500 -0,26%

EUROBANK: 3,4800 -4,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,99%

MOTOR OIL: 30,1800 -1,05%

JUMBO: 27,2400 -0,80%

ΟΛΠ: 40,0000 -1,72%

ΟΠΑΠ: 18,3900 -1,08%

ΟΤΕ: 16,9500 -0,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0220 -0,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1600 -0,75%