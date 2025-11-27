Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,34% – Στα 133,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.099,80 μονάδες
Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, ενώ υποχώρησε και ο τζίρος.
Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,69%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.099,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.093,22 μονάδες (-0,65%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 133,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.166.860 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,83%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,09%), Elvalhalcor (+2,01%), της ΕΥΔΑΠ (+1,70%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,95%), της Motor Oil (-1,79%), της Viohalco (-1,51%), της ΔΕΗ (-1,51%) και της Eurobank (-1,50%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 8.621.291 και 3.907.173 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,35 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 51 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intralot (+7,07%) και Unibios (+5,23%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-3,69%) και Ξυλεμπορία (π) (-2,68%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:9,3500 +0,75%
ΚΥΠΡΟΥ:8,0200 -1,23%
METLEN:45,0000 +2,09%
OPTIMA:7,8100 -0,13%
ΤΙΤΑΝ: 45,7500 +0,33%
ALPHA BANK: 3,5690 -1,95%
AEGEAN AIRLINES: 14,3600 -0,28%
VIOHALCO: 9,8000 -1,51%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8800 +1,55%
ΔΑΑ:10,2000 +0,49%
ΔΕΗ: 17,6300 -1,51%
COCA COLA HBC:43,2600 +0,51%
ΕΛΠΕ: 8,3250 -0,89%
ELVALHALCOR: 3,2950 +2,01%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,5400 -0,48%
ΕΥΔΑΠ: 7,1600 +1,70%
EUROBANK: 3,4720 -1,50%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,43%
MOTOR OIL: 28,4800 -1.,79%
JUMBO: 27,3800 -0,80%
ΟΛΠ:39,4000 -0,25%
ΟΠΑΠ: 17,7000 +0,51%
ΟΤΕ: 17,3300 -0,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1200 -0,97%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4400 -0,16%
