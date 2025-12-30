Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες
Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,13%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.131,55 μονάδες (+0,38%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.120,69 μονάδες (-0,13%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.627.391 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Titan (+1,72%), της Aegean Airlines (+1,55%) και του ΟΠΑΠ (+1,08%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,33%), της Jumbo (-2,24%), της Metlen (-1,50%) και των ΕΛΠΕ (-1,24%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 4.037.397 και 3.718.030 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,68 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 17,89 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,31%) και Trek Development (+5,92%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-6,19%) και Trade Estates (-3,47%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 9,6000 +0,42%
ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,50%
METLEN: 43,4600 -1,50%
OPTIMA: 7,5800 -0,39%
ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,72%
ALPHA BANK: 3,5860 -0,39%
AEGEAN AIRLINES: 14,4400 +1,55%
VIOHALCO: 11,7400 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 +0,55%
ΔΑΑ: 10,7300 -0,46%
ΔΕΗ: 18,0700 +0,44%
COCA COLA HBC: 44,0800 +0,64%
ΕΛΠΕ: 8,3650 -1,24%
ELVALHALCOR: 3,7700 -2,33%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,1700 -0,34%
ΕΥΔΑΠ: 7,7900 +0,13%
EUROBANK: 3,4950 αμετάβλητη
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,69%
MOTOR OIL: 30,7800 -0,39%
JUMBO: 27,9000 -2,24%
ΟΛΠ: 40,7000 -0,12%
ΟΠΑΠ: 18,7800 +1,08%
ΟΤΕ: 16,9500 +0,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8480 -0,32%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,59%
