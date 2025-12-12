Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,08% – Στα 165,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και της ΕΥΔΑΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.104,21 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλό στις 2.113,44 μονάδες (+0,36%) και κατώτερη τιμή στις 2.097,67μονάδες (-0,39%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε οριακή πτώση 0,03%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 165,043 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.876.112 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,06%), της Elvalhalcor (+3,97%) και της ΕΥΔΑΠ (+3,89%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,81%), της Optima Bank (-1,50%), της Πειραιώς (-1,07%) και του ΟΛΠ (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.325.478 και 2.911.074 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 46 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+9,63%) και ΕΥΑΘ (+7,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,23%) και Q&R (-2,97%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,4500 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ:7,9800 -0,50%

METLEN:42,1200 -0,38%

OPTIMA:7,8700 -1,50%

ΤΙΤΑΝ: 45,9000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,4390 +0,82%

AEGEAN AIRLINES: 14,0400 +0,29%

VIOHALCO: 11,7800 +4,06%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,1400 +0,32%

ΔΑΑ:10.,3900 +0,29%

ΔΕΗ: 17,8000 +0,23%

COCA COLA HBC:42,1600 +0,38%

ΕΛΠΕ: 8,4300 -1,81%

ELVALHALCOR:3,7950 +3,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5400 -0,73%

ΕΥΔΑΠ: 7,7500 +3,89%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 30,9800 -0,06%

JUMBO: 27,4400 -0,58%

ΟΛΠ:41,0000 -0,97%

ΟΠΑΠ: 18,5000 +0,27%

ΟΤΕ: 17,1800 -0,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2200 -1,07%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2600 -0,15%