Χρηματιστήριο: Έκλεισε με απώλειες 1,09% – Στις 2.087 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να υποχωρήσει στις 2.087,17 μονάδες με απώλειες της τάξεως του 1,09%, διορθώνοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων τεσσάρων συνεδριάσεων.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν οι περισσότερες από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας (εμπορικός πόλεμος, δασμοί) και ο γενικευμένος φόβος για νέες αναταράξεις στα ξένα χρηματιστήρια επηρέασαν αρνητικά τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τεχνική την πλευρά της τεχνικής ανάλυσης κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία του ΧΑ θεωρείται η ζώνη των 2.077 -2.068 μονάδων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή του ΟΠΑΠ , η οποία παρά την ανακοίνωση για την συγχώνευση με την Αllwyn, έκλεισε με απώλειες 0,3% στα 20,060 ευρώ.

Με σημαντικές απώλειες 3,04% έκλεισε η μετοχή της Metlen.

Πιέσεις δέχθηκε επίσης και ο τραπεζικός κλάδος

Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,44% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,96%, Εθνική -1,83% και Eurobank -0,16% (η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά της Eurolife) από Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν ακόμη σε EΛΠΕ -2,7%, ΔΕΗ -1,96%…ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Sarantis +1,97%. και ΓΕΚ Τέρνα +1,65%.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε στα 141,2 δις. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 251,805 ευρώ, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές μέσω 13 πακέτων που διακινήθηκαν σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 127 μετοχές που κινήθηκαν οι 31 σημείωσαν άνοδο και οι 81 έκλεισαν πτωτικά.