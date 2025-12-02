Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,41% – Στα 224,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.107,88 μονάδες
Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε ο τζίρος.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και της ΔΕΗ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.107,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.114,27 μονάδες (+0,71%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.515.091 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,08%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,66%), της Elvalhalcor (+2,72%), της ΔΕΗ (+2,48%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,70%) και της Eurobank (+1,30%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-1,72%), της Motor Oil (-1,01%) και της Coca Cola HBC (-0,92%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 10.385.060 και 7.025.029 μονάδες, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 40,78 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,02 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Viohalco (+5,66%) και Crediabank (+4,41%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-4,896%) και Μουζάκης (-3,51%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:9,2200 -0,32%
ΚΥΠΡΟΥ:7,9800 -1,72%
METLEN:43,7800 -0,32%
OPTIMA:7,7300 -0,13%
ΤΙΤΑΝ: 45,3000 +0,225
ALPHA BANK: 3,4710 -0,37%
AEGEAN AIRLINES: 14,1000 +0,71%
VIOHALCO: 10,4600 +5,66%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0600 +1,70%
ΔΑΑ:109,1400 -0,69%
ΔΕΗ: 17,7700 +2,48%
COCA COLA HBC:43,0000 -0,92%
ΕΛΠΕ: 8,3850 +1,21%
ELVALHALCOR: 3,4000 +2,72%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,6900 +0,66%
ΕΥΔΑΠ: 7,4500 +0,54%
EUROBANK: 3,5850 +1,30%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0400 +1,00%
MOTOR OIL: 29,4400 -1,01%
JUMBO: 27,4000 αμετάβλητη
ΟΛΠ:40,6000 +0,62%
ΟΠΑΠ: 18,0200 +0,90%
ΟΤΕ: 17,5000 +1,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1600 +0,14%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4800 +1,30%
