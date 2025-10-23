Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,22% – Στα 209,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της ΕΥΔΑΠ και της Motor Oil, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Εθνικής, της Jumbo και του ΟΠΑΠ.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.038,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,20 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.023,48 μονάδες (-0,52%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.231.007 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+5,16%), της ΕΥΔΑΠ (+4,48%), της Motor Oil (+3,24%), της Κύπρου (+2,11%) και της Alpha Bank (+2,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,96%), της Jumbo (-1,96%) και του ΟΠΑΠ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 12.692.121 και 5.714.997 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 45 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+22,66%) και Τρία Άλφα (κ) (+13,43%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-13,16%) και ΕΛΒΕ (-5,17%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9600 +2,31%

METLEN: 44,0000 -0,09%

OPTIMA: 8,1100 -0,25%

ΤΙΤΑΝ: 39,2000 +0,77%

ALPHA BANK: 3,6000 +2,10%

AEGEAN AIRLINES: 13,4400 -0,59%

VIOHALCO: 8,2400 +1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,2200 +1,66%

ΔΑΑ: 10,1000 +0,30%

ΔΕΗ: 14,7200 +0,68%

COCA COLA HBC: 39,9200 +0,76%

ΕΛΠΕ: 8,2000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 3,0500 -0,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2550 -2,96%

ΕΥΔΑΠ: 7,0000 +4,48%

EUROBANK: 3,5000 +1,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 -0,27%

MOTOR OIL: 25,5000 +3,24%

JUMBO: 27,0600 -1,96%

ΟΛΠ: 43,8000 +5,16%

ΟΠΑΠ: 18,2000 -1,19%

ΟΤΕ: 15,9600 +0,95%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1460 -0,03%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0000 +0,62%