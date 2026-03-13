Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 0,47%

Με άνοδο 0,47% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά την μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας (-6,81%).

Οι υψηλές διακυμάνσεις χαρακτήρισαν τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος, με την εγχώρια αγορά να ακολουθεί τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, οι οποίες κινήθηκαν κυρίως, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Όπως σημειώνει η Beta Securities οι αγορές τιμολογούν τώρα τη διάρκεια των πολεμικών γεγονότων και μέχρι στιγμής η εικόνα δεν προδιαγράφει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις ως προς τον χρονικό ορίζοντας λήξης του πολέμου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς οίκοι με εκθέσεις τους εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται ανθεκτική παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Ο διεθνείς οίκος αξιολόγησης Fitch αναφέρει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα, με την ελληνική οικονομία να εμφανίζει ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με την Ευρωζώνη. Η Fitch «βλέπει» ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% το 2026-2027.

Η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική και θωρακισμένη σε ένα ενεργειακό σοκ, σημειώνει η Goldman Sachs.

Η δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή και η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 υποδηλώνει ότι η ελληνική οικονομία είναι σχετικά λιγότερο εκτεθειμένη σε κρίσεις τιμών ενέργειας από ό,τι οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, τονίζει ο οίκος. Επιπλέον, δεδομένης της τρέχουσας προσεκτικής δημοσιονομικής στάσης, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

Παρά το κλίμα που επικρατεί διεθνείς οίκοι συνεχίζουν τις θετικές τους εκθέσεις για τις τράπεζες.

Η Fitch εκτιμά ότι οι τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν ικανοποιητικά χρηματοοικονομικά προφίλ και προφίλ κινδύνου μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενες στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και στην ανθεκτική ποιότητα του ενεργητικού.

Σταθερές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s , καθώς οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η ισχυρή πιστωτική επέκταση αναμένεται να στηρίξουν τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αποφύγουν άμεση πιστωτική επιδείνωση λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αν και προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να αυξήσει τους δευτερογενείς κινδύνους για την οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο συνολικός δείκτης NPE των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε περίπου στο 3,3% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 33% στο τέλος του 2020, με τη Moody’s να προβλέπει μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα κεφαλαιακά επίπεδα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ισχυρά, με τους δείκτες CET1 να κινούνται περίπου στο 15%-16%, σημαντικά πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η UBS διακρίνει ισχυρές προοπτικές για τη μετοχή της Πειραιώς και ανεβάζει την τιμή- στόχο στα 10,80 ευρώ, αναμένοντας διψήφια ποσοστά αύξησης κερδοφορίας και υψηλότερες διανομές στους μετόχους. Η μετοχή διαπραγματεύεται με μεγάλο discount σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τη θετική της στάση για τη μετοχή της Alpha Bank διατηρεί η αμερικανική Jefferies, επαναλαμβάνοντας σύσταση αγοράς και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 4,85 ευρώ από 4,15 ευρώ, καθώς θεωρεί ότι η τράπεζα εξακολουθεί να προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.132,56 μονάδες, έναντι 2.122,60 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,47%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί σε ποσοστό 6,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,56%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,38%, τον Μάρτιο υποχωρεί 6,72%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται σε ποσοστό 1,09%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,33%, τον Μάρτιο υποχωρεί 3,96% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 6,04%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,55%, από τις αρχές Μαρτίου καταγράφει πτώση 9,77%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει άνοδο 0,84%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.266,729 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 253,345εκατ. ευρώ, έναντι 447,525 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 662 εκατ. ευρώ, στα 147,384 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 1,131 δισ. ευρώ.