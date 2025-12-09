Χρηματιστήριο: Ασθενείς πτωτικές τάσεις το πρωί της Τρίτης (9/12) – Υποτονικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.103,75 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0,89%), της Aegean Airlines (+0,85%) και του ΟΠΑΠ (+0,82%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-0,66%), της Viohalco (-0,53%) και της ΔΕΗ (-0,34%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μοτοδυναμική (+2,73%) και CPI (+2,71%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-7,32%) και Προοδευτική (-3,21%).

Υποτονικό κλίμα στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη διήμερη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), που ξεκινά αργότερα σήμερα, και την αυριανή απόφασή της για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 579,14 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας. Οι γενικοί δείκτες στη Γερμανία και την Ισπανία κατέγραψαν άνοδο 0,3% στην αρχή της συνεδρίασης.

Οι μετοχές των εταιριών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 0,7%, με τις τράπεζες να σημειώνουν άνοδο 0,4%.