Χρηματιστήριο: Ασθενείς ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης – Υποτονικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (19/12) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποτονικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κινούνται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.105,46 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,41%), της Eurobank (+1,37%), της Aktor (+1,18%) και της Alpha Bank (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,15%), της ΕΥΔΑΠ (-0,77%) και της Metlen (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 26 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αλουμύλ (+1,59%) και Παπουτσάνης (+1,49%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-3,40%) και Δρομέας (-1,91%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, με τις απώλειες των μετοχών τεχνολογίας και καταναλωτικών προϊόντων να περιορίζονται από τα κέρδη των τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 584,96 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, μία ημέρα αφότου κατέγραψε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και πάνω από τρεις εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, με τον γερμανικό DAX και τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρούν κατά 0,1%.