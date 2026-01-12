Χρηματιστήριο: Ασθενείς ανοδικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.211,37 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη αγορά του Χρηματιστηρίου, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.211,37 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.21,08 μονάδες (+0,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 149,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,51%), της Πειραιώς (+2,22%), της Motor Oil (+1,23%) και του ΔΑΑ (+1,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,23%), του ΟΠΑΠ (-1,22%), της ΕΥΔΑΠ (-1,19%) και της ΔΕΗ (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.367.995 και 4.983.904 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 38,35 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 32,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 80 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Elinoil (+5,81%) και Πλαστικά Κρήτης (+408%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-5,59%) και Λεβεντέρης(π) (-5,00%).