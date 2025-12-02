Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Μεγάλες διακυμάνσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 10:50, διαμορφώνεται στις 2.106,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,08%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%) και της ΔΕΗ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,91%), Viohalco (-0,20%) και του ΔΑΑ (-0,20%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 12 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mevaco (+2,35%) και Elinoil (+2,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango (-1,86%) και Ξυλεμπορία (κ) (-0,75%).