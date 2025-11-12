Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης – Ρεκόρ στις ευρωπαϊκές αγορές
Άνοδος 0,69%
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (12/11) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.038,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,69%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,27 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,47 %.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,69%), της ΕΥΔΑΠ (+2,19%), της Metlen (+1,54%), της ΔΕΗ (+1,52%) και της Elvalhalcor (+1,51%).
Αντιθέτως πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Aktor(-1,08%).
Ανοδικά κινούνται 78 μετοχές, 14 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+3,45%) και Aegean (+2,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-9,29%) και Χαϊδεμένος (-6,45%).
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος ρεκόρ στις αγορές
Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στην πιθανή άρση της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,48% και διαμορφώθηκε στις 582,91 μονάδες στις 10:19 ώρα Ελλάδας.
Οι επενδυτές ευελπιστούν ότι η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει σύντομα για να βάλει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση στη χώρα έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες shutdown. Η αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ (shutdown) έχει επηρεάσει, μεταξύ άλλων, τη δημοσίευση οικονομικών δεικτών, που είναι κρίσιμης σημασίας για τους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής.
