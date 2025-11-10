Χρηματιστήριο: Ανακάμπτουν οι αγορές – Άνοδος 1,36% στο άνοιγμα της συνεδρίασης

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

Κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι σύντομα θα τερματιστεί το shutdown στις ΗΠΑ, κατά τρόπο συνολικό.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.013,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,62 %.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,29%), της Κύπρου (+2,09%), της Optima Bank (+2,07%), της Πειραιώς (+2,05%) και της ΔΕΗ (+2,04%).

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+4,90%) και Προοδευτική (+4,44%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-2,48%) και Χαϊδεμένος (-2,05%).

Σε θετική πορεία και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις ότι η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ μπορεί σύντομα να λάβει τέλος.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,1% στις 571 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά επίπεδα της Παρασκευής.

Στις ΗΠΑ, η συμφωνία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών γερουσιαστών για να χρηματοδοτηθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έως το τέλος Ιανουαρίου ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο καθώς εγκρίθηκε από τη Γερουσία. Το σχετικό νομοσχέδιο, ωστόσο, χρειάζεται να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι μετοχές τεχνολογίας ανέκαμψαν από τις πρόσφατες απώλειές τους, σημειώνοντας νωρίτερα άλμα 2,3%.