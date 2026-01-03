Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος εκπτώσεων δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους.

Είναι σημαντικό να γίνεται έρευνα αγοράς και να συγκρίνονται οι τιμές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς πολλές προσφορές μπορεί να είναι παραπλανητικές.

Προαιρετική είναι η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις, αλλά τα περισσότερα τηρούν τους κανόνες διαφάνειας, αναγράφοντας ξεκάθαρα την αρχική και τη μειωμένη τιμή.

Οι καταναλωτές διατηρούν πλήρως τα δικαιώματά τους για ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας τους.