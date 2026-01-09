Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Οδηγός για ασφαλείς αγορές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων 2026, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από σημαντικές εκπτώσεις σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά προϊόντα και πολλές ακόμη κατηγορίες αγαθών.

Με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει βασικά δικαιώματα των καταναλωτών, με στόχο την ασφαλή και υπεύθυνη πραγματοποίηση των αγορών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια, στα σημεία πώλησης των προϊόντων, τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή, συνοδευόμενες από την κατάλληλη μονάδα μέτρησης για κάθε προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή που ίσχυε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη που είχε εφαρμόσει ο έμπορος εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από τη μείωση.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, προγενέστερη τιμή λογίζεται η χαμηλότερη τιμή των 10 ημερών που προηγήθηκαν της έκπτωσης. Όταν η μείωση της τιμής γίνεται σταδιακά, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η αρχική τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Παράλληλα με την αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής, επιτρέπεται και η προβολή του ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στη βιτρίνα και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρεται το σχετικό εύρος εκπτώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με σαφή αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Τα καταστήματα Stock ή Outlet υποχρεούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να αναγράφουν στις προβλεπόμενες πινακίδες:

την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη, και

τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να καθιστά σαφή στον καταναλωτή τη διάκριση μεταξύ των δύο τιμών.

Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος, καθώς και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή, το ποσοστό της μείωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά οφείλουν να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης, ενώ σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία επιτρέπεται να αναγράφονται μόνο οι λέξεις «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.