Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,17% – Στα 467,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να παρουσιάζεται ανθεκτική, καλύπτοντας τις ισχυρές αρχικές απώλειες που έφθασαν και στο 2,40% για τον βασικό δείκτη.

Μεγάλες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Metlen μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για μειωμένα EBITA για το 2025, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.309,74 μονάδες (-2,40%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,05%,, συμπληρώνοντας οκτώ συνεχείς εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 467,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.784.825 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%), της Κύπρου (+2,51%), της Alpha Bank (+2,31%) και της Πειραιώς (+1,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μetlen (-13,25%), της Viohalco (-2,91%), του ΟΠΑΠ (-1,13%) και της Lamda Development (-0,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.161.106 και 9.771.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 126,140 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 70 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+3,92%) και Elvalhalcor (+3,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-13,25%) και Ξυλεμπορία (π) (-6,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,2000 +0,54%

ΚΥΠΡΟΥ:9,8000 +2,51%

METLEN:38,5000 -13,25%

OPTIMA:9,6600 +1,15%

ΤΙΤΑΝ: 54,7000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 4,4300 +2,31%

AEGEAN AIRLINES: 15,0000 -0,13%

VIOHALCO: 12,7000 -2,91%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,4200 +2,55%

ΔΑΑ:11,4100 -0,26%

ΔΕΗ: 19,8500 +0,66%

COCA COLA HBC:49,5800 +1,68%

ΕΛΠΕ: 9,3400 -0,27%

ELVALHALCOR: 4,9400 +3,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,2500 -0,52%

ΕΥΔΑΠ: 7,3300 +0,41%

EUROBANK: 4,1850 +1,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5000 -0,79%

MOTOR OIL: 36,3000 +1,34%

JUMBO: 26,0000 -0,69%

ΟΛΠ:39,6500 -0,13%

ΟΠΑΠ: 17,5500 -1,13%

ΟΤΕ: 16,3500 +0,49%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:8,8500 +1,91%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,1000 +0,71%