Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,17% – Στα 467,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες
Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να παρουσιάζεται ανθεκτική, καλύπτοντας τις ισχυρές αρχικές απώλειες που έφθασαν και στο 2,40% για τον βασικό δείκτη.
Μεγάλες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Metlen μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για μειωμένα EBITA για το 2025, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.309,74 μονάδες (-2,40%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,05%,, συμπληρώνοντας οκτώ συνεχείς εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,39%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 467,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.784.825 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,84%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%), της Κύπρου (+2,51%), της Alpha Bank (+2,31%) και της Πειραιώς (+1,91%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μetlen (-13,25%), της Viohalco (-2,91%), του ΟΠΑΠ (-1,13%) και της Lamda Development (-0,79%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.161.106 και 9.771.150 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 126,140 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,86 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 70 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+3,92%) και Elvalhalcor (+3,67%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-13,25%) και Ξυλεμπορία (π) (-6,33%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:11,2000 +0,54%
ΚΥΠΡΟΥ:9,8000 +2,51%
METLEN:38,5000 -13,25%
OPTIMA:9,6600 +1,15%
ΤΙΤΑΝ: 54,7000 αμετάβλητη
ALPHA BANK: 4,4300 +2,31%
AEGEAN AIRLINES: 15,0000 -0,13%
VIOHALCO: 12,7000 -2,91%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,4200 +2,55%
ΔΑΑ:11,4100 -0,26%
ΔΕΗ: 19,8500 +0,66%
COCA COLA HBC:49,5800 +1,68%
ΕΛΠΕ: 9,3400 -0,27%
ELVALHALCOR: 4,9400 +3,67%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,2500 -0,52%
ΕΥΔΑΠ: 7,3300 +0,41%
EUROBANK: 4,1850 +1,58%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,5000 -0,79%
MOTOR OIL: 36,3000 +1,34%
JUMBO: 26,0000 -0,69%
ΟΛΠ:39,6500 -0,13%
ΟΠΑΠ: 17,5500 -1,13%
ΟΤΕ: 16,3500 +0,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:8,8500 +1,91%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,1000 +0,71%
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις