Αντίστροφη μέτρηση για αυξήσεις σε κατώτατο, επιδόματα και κλαδικούς μισθούς

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 με την οποία θα ανοίξει ο κύκλος των νέων θετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών eφέτος και το 2027.

Εντός του Μαρτίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους με βάση τις προτάσεις τους για το ύψος των αυξήσεων. Η νέα αύξηση του κατώτατου θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχιακά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές και ευάλωτους.

Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας το 2027. Το δεδομένο, ωστόσο, ότι σήμερα βρίσκεται στα επίπεδα των 880 ευρώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αποφάσεις “έκπληξη” που θα τοποθετούν τον νέο κατώτατο στα επίπεδα των 950 ευρώ από τον εφετινό Απρίλιο. Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου και αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής: