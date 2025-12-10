Ζωγράφου: Άφαντος ο οδηγός ΙΧ που γρονθοκόπησε τον οδηγό λεωφορείου – Το επεισόδιο έγινε για ένα φλας

Εξαφανισμένος παραμένει ο δράστης που γρονθοκόπησε 39χρονο οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ στην περιοχή του Ζωγράφου το πρωί της Τρίτης (9/12).

Τα αίματα άναψαν για ένα φλας καθώς ο οδηγός ενός λευκού ΙΧ κατέβηκε από το αυτοκίνητο του, μπήκε στο λεωφορείο και γρονθοκόπησε δύο φορές τον 39χρονο. Το περιστατικό επιβεβαιώνει ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ μιλώντας στο DEBATER: «Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί γύρω στις 11:00 με 11:30. Ήταν στο τέρμα της γραμμής 230 και ο οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να φωνάζει στον οδηγό του λεωφορείου ότι δεν άνοιξε το φλας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ κλείνοντας επισημαίνει ότι «καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Και δεν είναι σάκος του μποξ ο κάθε οδηγός λεωφορείου. Πρέπει να υπάρχει υπομονή».

Όταν ο 39χρονος προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση, δέχθηκε αιφνιδιαστικά δύο γροθιές. Έπεσε στο έδαφος, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Στο σημείο έφτασαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του οδηγού του Ι.Χ., ενώ ο 39χρονος επρόκειτο να δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.