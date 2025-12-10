Ζωγράφου: Άφαντος ο οδηγός ΙΧ που γρονθοκόπησε τον οδηγό λεωφορείου – Το επεισόδιο έγινε για ένα φλας
Ο 39χρονος επρόκειτο να καταθέσει για το επεισόδιο
Εξαφανισμένος παραμένει ο δράστης που γρονθοκόπησε 39χρονο οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ στην περιοχή του Ζωγράφου το πρωί της Τρίτης (9/12).
Τα αίματα άναψαν για ένα φλας καθώς ο οδηγός ενός λευκού ΙΧ κατέβηκε από το αυτοκίνητο του, μπήκε στο λεωφορείο και γρονθοκόπησε δύο φορές τον 39χρονο. Το περιστατικό επιβεβαιώνει ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ μιλώντας στο DEBATER: «Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί γύρω στις 11:00 με 11:30. Ήταν στο τέρμα της γραμμής 230 και ο οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να φωνάζει στον οδηγό του λεωφορείου ότι δεν άνοιξε το φλας».
Ενώ κλείνοντας επισημαίνει ότι «καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Και δεν είναι σάκος του μποξ ο κάθε οδηγός λεωφορείου. Πρέπει να υπάρχει υπομονή».
Όταν ο 39χρονος προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση, δέχθηκε αιφνιδιαστικά δύο γροθιές. Έπεσε στο έδαφος, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Στο σημείο έφτασαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του οδηγού του Ι.Χ., ενώ ο 39χρονος επρόκειτο να δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.
