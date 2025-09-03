Υπουργείο Παιδείας: 4,9 εκατ. ευρώ σε τρία Πανεπιστήμια – Νέες υποδομές και στήριξη καινοτομίας

Στη χρηματοδότηση τριών πανεπιστημίων προχωράει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αναβάθμιση των υποδομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα πρόκειται για τα πανεπιστήμια Κρήτης, Πάτρας και για το Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

4 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεγάλη χρηματοδότηση εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Πατρών, ύψους 4 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε ανακατασκευές κτιρίων, τον εξοπλισμό του νέου φοιτητικού εστιατορίου, τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης με θέσεις ΑμεΑ και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και στην ανανέωση του εξοπλισμού των φοιτητικών εστιών.

«Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με πράξεις και πόρους. Η ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

681.000 ευρώ στο ΕΜΠ για συντηρήσεις

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λαμβάνει 681.551 ευρώ για στοχευμένες παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Συγκρότημα Πατησίων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει επισκευές σε υποδομές ύδρευσης, ενέργειας και ψύξης, αντικαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συντήρηση ανελκυστήρων, πρασίνου και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021–2025 και διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

300.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρηματοδοτείται με 300.000 ευρώ για την ανάπτυξη Μονάδας Καινοτομίας στα τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις και φοιτητικές ομάδες, τη φιλοξενία συνεργαζόμενων ερευνητών και τη διοργάνωση συναντήσεων με φορείς και επιχειρήσεις. Στόχος είναι η δημιουργία του πρώτου Science Hub στην Περιφέρεια Κρήτης.

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι πρότυπο αριστείας και καινοτομίας», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.