Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Στη λήψη πρόσθετων, πιο δραστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως είπαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παράγοντες του ΥΠΑΑΤ η βασική αιτία εξάπλωσης της ζωονόσου είναι η χαλαρή αντιμετώπισή της από τις Περιφέρειες της χώρας αλλά και η μη τήρηση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων και από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για έκρηξη των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στα “χαρτιά”.

Και αυτό γιατί ορισμένοι κτηνοτρόφοι που έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ περισσότερα από τα ζώα που εκτρέφουν, με στόχο να πάρουν επί πλέον ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπολογίζοντας τις υψηλές αποζημιώσεις που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ζώα που θανατώνονται, θα επιδιώξουν να «κολλήσουν» τα ζώα τους ευλογιά, για να δικαιολογήσουν τον πλασματικό αριθμό ζώων που έχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό, φυσικά, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν με βάση τα δηλωθέντα ζώα στο ΟΣΔΕ.

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηροποίηση μέτρων

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είπαν τα ίδια στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΥΠΑΑΤ, πλέον αλλάζει τακτική και με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, θα προχωρεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους λαμβάνοντας στοιχεία τόσο από το ΟΣΔΕ όσο και από τον ΕΛΓΑ, καταμετρώντας παράλληλα το σύνολο των ζώων που θανατώνονται, ώστε να αποζημιώνει μόνο το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται με πολιτική επιστασία για την εφαρμογή των μέτρων από κλιμάκια του υπουργείου και περαιτέρω ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου τόσο του ΥΠΑΑΤ όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Τύρναβο, ο οποίος ενώ είχε δηλώσει περίπου 4.000 ζώα, ο έλεγχος κατέγραψε μόλις 1.500.

Η υπόθεση όπως τόνιζαν τα ίδια στελέχη εστάλη στον Εισαγγελέα, δρόμο που θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, η πολιτική ηγεσία για τις περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται τα αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου, είναι αποφασισμένη να κινεί δικαστική διαδικασία.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Μάλιστα, όπως ανέφεραν στον ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι ίδιες πηγές, αν χρειαστεί θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρόβλεψη για κάλυψη των συγκεκριμένων κινήσεων του υπουργείου.

Στην περίπτωση του αδικήματος της «διασποράς της νόσου» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως η παράνομη μετακίνηση κοπαδιών ή ζωοτροφών εντός των ζωνών επιτήρησης, όπως έγινε με περίπτωση κτηνοτρόφου στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο οποίος συνελήφθη να μεταφέρει, εντός της ζώνης επιτήρησης, τριφύλλι, χωρίς σχετική άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες προφυλάξεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ξάνθη, η ΔΑΟΚ επέβαλε πρόστιμα έως 6.000 ευρώ, σε τέσσερις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, οι έλεγχοι και η αυστηροποίηση των μέτρων θα επικεντρωθούν σε τρεις Περιφέρειες, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική: Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα.

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες αναμένεται να μετακινηθούν τις επόμενες μέρες και κυβερνητικά κλιμάκια για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.