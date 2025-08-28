Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος που παρακολουθούσε γνωστό επιχειρηματία – Ήταν γνώριμος των Αρχών από τα 15 του

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, γόνου καλής οικογένειας από την Βούλα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε από γνωστό επιχειρηματία του χώρου της εστίασης να τον παρακολουθεί προκειμένου να τον κλέψει.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» o επιχειρηματίας πριν από λίγο διάστημα αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις έξω από την επιχείρηση και το σπίτι του.

Τότε, αποφάσισε να απευθυνθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, το οποίο με τη σειρά του άρχισε να παρακολουθεί διακριτικά τον 24χρονο. Πριν λίγες ημέρες εντοπίστηκε, τόσο ο ίδιος, όσο και ο συνεργός του.

Είχε σκηνοθετήσει την απαγωγή του

Σύμφωνα με το Mega, ο 24χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών, καθώς στα 15 του προσπάθησε να σκηνοθετήσει την απαγωγή του προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τον πατέρα του, ενώ είχε συλληφθεί και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Έκλεψε αυτοκίνητο και πινακίδες

Ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία για να τον ληστέψει. Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν δύο μπλούζες της αστυνομίας, ενώ εντοπίστηκε κι ένα κλεμμένο όχημα με κλεμμένες πινακίδες.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο νεαρός πήγε στο Χαλάνδρι κι έκλεψε ένα SUV από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Στη συνέχεια έκλεψε πινακίδες από αντίστοιχο αυτοκίνητο και τις τοποθέτησε στο SUV που είχε κλέψει.

Στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης (27.08) οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του. Ανέβηκε στη μηχανή του, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψή του.