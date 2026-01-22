Βούλα: Επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν την κακοκαιρία και «ξάφρισαν» αυτοκίνητο (Βίντεο)

Την ίδια ώρα που άνθρωποι έδιναν μάχη με τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που έπληξε χθες, Τετάρτη (21/01) τη χώρα, κάποιοι επιτήδειοι στη Βούλα εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, κάνοντας πλιάτσικο.

Στο Newsroom του Ertnews μίλησε ένας κάτοικος της Βούλας, ο οποίος κατήγγειλε ότι την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε την περιοχή, εκείνη έπεσε θύμα πλιάτσικου. Όπως αναφέρει, με προσοχή άγνωστοι αφαίρεσαν τα πλαστικά του αυτοκινήτου της και από τις δύο πλευρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες είχαν χρόνο να κάνουν την κλοπή χωρίς πίεση και έτσι δεν έσπασαν κανένα εξάρτημα. Οι προκλητικοί κακοποιοί εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την κακοκαιρία που έπληττε τις περιοχές, διότι οι περισσότερο πολίτες είχαν βρει καταφύγιο στο σπίτι τους, ακολουθώντας τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό μετακινήσεων.

Όπως καταγγέλλει η κάτοικος, δεν υπάρχει περίπτωση να παρασύρθηκαν τα πλαστικά από τα ορμητικά νερά, διότι στον δρόμο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητο δεν σημειώθηκαν πλημμύρες.

«Ενώ κάποιοι άνθρωποι βγήκαν για να βοηθήσουν για την κακοκαιρία, κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανείς στους δρόμους και έτσι προέβησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Παρκάραμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας όπου δεν υπήρχε νεροποντή ούτε με πλημμύρες. Το πρωί καταλάβαμε ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις 2 πλευρές, τα έβγαλαν με προσοχή γιατί δεν είχαν σπάσει», κατήγγειλε στον αέρα της εκπομπής.