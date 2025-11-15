Βορίζια: Φωτογραφίες κατέγραψαν την στιγμή της έκρηξης στο σπίτι του Φραγκιαδάκη – Ποιος οδηγούσε το 4χ4 που ακολουθούσε το ΙΧ του 23χρονου

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την στιγμή της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, περιστατικό το οποίο θεωρείται η αφορμή για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στο χωριό του Ηρακλείου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cretalive.

Συγκεκριμένα, κάμερα ασφαλείας γειτονικής οικίας κατέγραψε τις στιγμές πριν και μετά την έκρηξη. Στην αρχή επικρατεί σκοτάδι, όπως βλέπετε στο σημείο που υπάρχει το κόκκινο βέλος, στην συνέχεια το σημείο φωτίζεται από την έκρηξη και ακολούθως πάλι σκότος.

Παράλληλα, το στιγμιότυπο καταγράφει την κίνηση ενός 4χ4, το οποίο ακολουθεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με ελάχιστη διαφορά το επιβατηγό τύπου SUV και ανήκει στον 23χρονο κατηγορούμενο της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος απολογείται την Δευτέρα για την βόμβα. Για τις Αρχές η παρουσία του συγκεκριμένου οχήματος φέρεται ύποπτη και ερευνάται σε σχέση με την πράξη της έκρηξης.

Ο 23χρονος, ως γνωστόν, αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που άναψε το φυτίλι, ισχυριζόμενος ότι την ώρα της έκρηξης βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση, σε γνωστό κέντρο στο Γάζι, όπου μάλιστα ήταν κουμπάρος ο αδερφός του ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ένα επιβατηγό τύπου SUV, λευκού χρώματος, είναι το όχημα που χρησιμοποιεί ο δράστης για να φθάσει στο σπίτι του Φραγκιαδάκη και να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου αποφαίνονται βάσει της συνδυαστικής επισκόπησης των κατασχεθέντων οπτικών υλικών (προέρχονται από τις κάμερες ασφαλείας της οικίας του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη αλλά και από σπίτι πλησίον της οικίας με τη βόμβα), ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή που καταγράφεται το επίμαχο λευκό SUV να διέρχεται από τη γειτονική οικία του Φραγκιαδάκη έως την στιγμή της έκρηξης είναι περίπου έξι λεπτά, χρόνος αρκετός, όπως εκτιμούν, για να προλάβει ο δράστης να σταθμεύσει το αυτοκίνητο, να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, να τον πυροδοτήσει και εν συνεχεία να επιστρέψει στο όχημα και να φύγει.

Οι Αρχές ερευνούν την συμμετοχή στην πράξη της έκρηξης και ενός δεύτερου αυτοκινήτου, ενός 4χ4, TOYOTA HILUX, το οποίο καταγράφεται να ακολουθεί το λευκό SUV τα επίμαχα λεπτά. Η έκρηξη σημειώνεται στις 22.34 τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, δηλαδή έξι λεπτά μετά τη διέλευση του SUV και ένα λεπτό μετά τη διέλευση του προαναφερόμενου 4χ4. Είναι η χρονική στιγμή που κάμερα ασφαλείας καταγράφει μία έντονη λάμψη, ενώ σηκώνεται σκόνη στον αέρα.

Έχει ενδιαφέρον πάντως, ότι στις 22.26 τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, λίγο πριν «σκάσει» δηλαδή η βόμβα, κάμερα ασφαλείας από το σπίτι του νεκρού Φανούρη Καργάκη, καταγράφει την εξής κινητικότητα στο δρόμο: αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, που έρχεται από την πλατεία του χωριού, κάνει μία μικρή στάση έξω από την οικία του 39χρονου θύματος, αποβιβάζονται ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί που μπαίνουν στο σπίτι, ο οδηγός παραμένει στο αυτοκίνητο, συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έτερο άτομο-άνδρα που περίμενε πεζός στο σημείο.

Το μικρό όχημα αποχωρεί, ο πεζός κατευθύνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο. Εκεί φέρεται να ανοίγει το πορτ-παγκάζ του λευκού επιβατηγού, τύπου SUV, στο οποίο και επιβιβάζεται ακολούθως. Στις 22.28 ξεκινάει, όπως περιγράφεται, να κινείται μέσω του κάθετου δρόμου, δίπλα από την οικία του Φανούρη Καργάκη, προς το σημείο όπου τοποθετήθηκε η βόμβα. Ακολούθως, έπειτα από πέντε λεπτά, εμφανίζεται ένα σκούρου χρώματος 4χ4 TOYOTA HILUX, το οποίο μπαίνει στα Βορίζια ερχόμενο από Ηράκλειο και στρίβει επίσης στο δρόμο που νωρίτερα είχε κινηθεί και το λευκό επιβατηγό.

Ο 23χρονος, όπως είναι ήδη γνωστό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, γεγονός που σημαίνει ότι από μέρους των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλους δράστες καθώς εκτιμάται ότι άλλος κατασκεύασε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και άλλος ή άλλοι έδωσαν εντολή για την έκρηξη. Υπάρχουν σαφείς υποψίες που πλέον έχουν καταστεί κάτι σαν «κοινό μυστικό» σε όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι αστυνομικοί κατάσχεσαν οπτικό υλικό από το κέντρο διασκέδασης του γάμου, όπου είχε μεταβεί ο 23χρονος μαζί με θείο του, όμως αποφαίνονται ότι από την επισκόπηση δεν προκύπτει φυσική παρουσία του νεαρού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.