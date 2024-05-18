Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη γυναικοκτονία στο Μενίδι -Ο δολοφόνος είχε στήσει καρτέρι στη 40χρονη

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ο 50χρονος γυναικοκτόνος φαίνεται πως έστησε καρτέρι θανάτου στην 40χρονη εν διαστάσει συζυγό του, στο Μενίδι, φέρνει στο φως το DEBATER.

Στο βίντεο φαίνεται ο 50χρονος να περπατά πάνω κάτω στον δρόμο, περιμένοντας τη γυναίκα. Κάποια στιγμή, τη βρίσκει όταν αυτή περπατούσε προς το μέρος του. Η 40χρονη, όταν τον είδε, σταμάτησε τον βηματισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο του DEBATER λίγο πριν τη δολοφονία

Σε ένα ακόμα βίντεο του DEBATER, φαίνεται ο 50χρονος, λίγη ώρα πριν, να πετά σε έναν κάδο απορριμμάτων μια σακαούλα με μπουκάλια από μπίρες που είχε καταναλώσει.

Βίντεο με τον γυναικοκτόνο να πετά μπουκάλια μπίρες

Τη Δευτέρα απολογείται ο 50χρονος δολοφόνος

Τη Δευτέρα (20/5) αναμένεται να απολογηθεί ο 50χρονος γυναικοκτόνος, που σκότωσε μέσα στη μέση του δρόμου την 40χρονη εν διαστάσει σύζυγό του στο Μενίδι, με πάνω από δέκα μαχαιριές.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της 40χρονης εμφανίστηκε αμετανόητος για την πράξη του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα τη γυναίκα μου και δεν το μετανιώνω. Μου έτρωγε λεφτά. Διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση εδώ και πολλά χρόνια με διαφορετικούς άντρες. Δεν μπορούσα να βλέπω τον φίλο της να οδηγεί το αυτοκίνητο και φωτογραφίες του στο Facebook».

Μενίδι: Ψυχολογικό σοκ έχει υποστεί η κόρη της 40χρονης

Η δικηγόρος της οικογένειας της 40χρονης, Βούλα Δημητριάδου, μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι» για την νέα υπόθεση γυναικοκτονίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο παιδιά έχουν υποστεί και τα ίδια κακοποίηση από τον πατέρα τους. Τα παιδιά έχουν φτάσει στην γενέτειρα της μητέρας τους, όπου θα λάβει χώρα η κηδεία. Έχουν συσσωρευτεί πολλά στις ψυχές αυτών των παιδιών διότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά ήταν μία κατ’ εξακολούθηση κακή συμπεριφορά. Θα πάρει πολύ καιρό με ειδικούς επιστήμονες και με την υποστήριξη και προστασία του οικείου περιβάλλοντος προκειμένου αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, να σβήσουν από το οπτικό πεδίο τους αλλά και από την ψυχή τους, τις σκηνές βίας», δήλωσε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία του ανήλικου αγοριού

Για το γεγονός ότι η κόρη της 40χρονης είδε το άψυχο σώμα της μητέρας της, επισήμανε: «Κλήθηκε να αναγνωρίσει κιόλας μέσα από το διαδίκτυο και από την συγκεκριμένη φωτογραφία που κειτόταν η μητέρα, ότι ήταν η μητέρα της. Aντιλαμβάνεστε το σοκ που υπέστη αυτό το παιδί; Όταν αντικρίζεις μία τέτοια εικόνα και μάλιστα καταμεσής του δρόμου, και επί 5 ώρες μέσα στον δρόμο, με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά. Θυμώνω όταν αναφέρομαι σε αυτές τις καθυστερήσεις, στο να έρθει να γίνει μια ιατροδικαστική αυτοψία».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζεται η μάχη της… πλατείας -Επιστρέφει στην Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Κοκτέιλ» αφρικανικής σκόνης και ζέστης έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας