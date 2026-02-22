Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο – Παραμένει ενεργό το κινητό του, δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Μία δραματική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον χιονισμένο ορεινό όγκο του Βελούχι, στην Ευρυτανία, για τον εντοπισμό 74χρονου πεζοπόρου που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου 20/2).

Διασωστικές ομάδες με τη συνδρομή ερπυστριοφόρων οχημάτων ερευνούν εξονυχιστικά τις πλαγιές του ορεινού όγκου, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες στην περιοχή λόγω της πυκνής ομίχλης και του χιονιού.Ο 74χρονος, μέλος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, συμμετείχε σε οργανωμένη ανάβαση 17 ατόμων με στόχο την κορυφή του βουνού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Σπύρο Χρυσανθόπουλο, ο ηλικιωμένος πεζοπόρος ενημέρωσε την ομάδα ότι αδυνατούσε να συνεχίσει και θα περίμενε σε συγκεκριμένο σημείο μέχρι να επιστρέψουν. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη κατέβηκαν, δεν τον βρήκαν πουθενά.

Άμεσα σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου στήθηκε πρόχειρο επιχειρησιακό κέντρο για τον συντονισμό των ερευνών, στις οποίες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές ορειβάτες.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε πραγματικό αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το μηδέν και η ορατότητα δεν ξεπερνά τα 2 έως 5 μέτρα λόγω πυκνής ομίχλης και φρέσκου χιονιού περίπου 15 εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου παραμένει ανοιχτό, χωρίς όμως να ανταποκρίνεται στις κλήσεις των διασωστών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να εντοπίσουν το στίγμα του, ελπίζοντας ότι θα τους οδηγήσει στην εύρεση του 74χρονου περιπατητή.

Σε ποιες περιοχές ερευνούν οι διασώστες

Η μία ομάδα διάσωσης κινήθηκε εντός της περιοχής «Κακόρεμα», ερευνώντας χαράδρες και δύσβατα περάσματα, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς την «Αγία Τριάδα», σαρώνοντας την ευρύτερη περιοχή. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, δεν προέκυψε κανένα ίχνος του αγνοούμενου μέχρι το απόγευμα της Κυριακής

Αργά το απόγευμα, τα συνεργεία αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες, λόγω της πυκνής ομίχλης και της μειωμένης ορατότητας. Η επιχείρηση αναμένεται να επαναληφθεί αύριο το πρωί, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες..