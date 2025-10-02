Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την σύλληψή του – «Δεν είμαι καλά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο»

Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για οφειλές προς το Δημόσιο που αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 800.000 ευρώ. Ο ίδιος, ο οποίος παραμένει κρατούμενος για τρεις ημέρες, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Βασίλης Παϊτέρης επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, εξηγώντας ότι αυτή έγινε το Σάββατο μετά από τυχαίο έλεγχο των αρχών. Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την φύση των χρεών, η είδηση σόκαρε τον καλλιτεχνικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης – Συνελήφθη για χρέη 500.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας, Σταύρος Μπαλάσκας, ο Βασίλης Παϊτέρης δεν κρατείται σε κοινό κελί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Λόγω της ηλικίας του τραγουδιστή, και κατόπιν ειδικής ρύθμισης, ο Παϊτέρης κρατείται σε γραφείο στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ, μια πρακτική που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κρατουμένων με προβλήματα υγείας ή λόγω ηλικίας.

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου. Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», δήλωσε ο τραγουδιστής.