Βασίλης Παϊτέρης: Ελεύθερος ο τραγουδιστής – Δεν θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας

Ελεύθερος αφέθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Βασίλης Παϊτέρης που συνελήφθη για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο που αγγίζουν τις 850.000 ευρώ.

«Παρασταθήκαμε ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών και ο πελάτης μας ο Βασίλης ο Παϊτέρης είναι ελεύθερος να πάει στα 7 παιδιά του, στην γυναίκα του, στην οικογένειά του», ανέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Power Talk».

«Είναι ένας άνθρωπος του λαού, δεν έχει κλέψει δημόσιο χρήμα. Δεν είναι 850.000 ευρώ, είναι πολύ λιγότερα», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του.

«Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», δήλωσε ο τραγουδιστής, ενώ, ήταν ακόμα κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

To χρονικό

Ο τραγουδιστής συνελήφθη ύστερα από έλεγχο της Τροχαίας στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να πάει να κάνει πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις που θα γίνονταν στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του τραγουδιστή, εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Παϊτέρης εδώ και χρόνια είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.