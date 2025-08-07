Τροχαίο στην Ανδραβίδα: Νεκρός ύστερα από 14 μέρες νοσηλείας 22χρονος οδηγός

Βαθιά θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ανδραβίδας ύστερα από τον θάνατο 22χρονου που είχε εμπλακεί σε τροχαίο πριν από 14 μέρες.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, 22χρονος Γεώργιος Σινάνος, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του την Τρίτη 5 Αυγούστου, έπειτα από σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου θρήνου. Ο Γεώργιος ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειάς του και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Το τροχαίο

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαριά στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δύο νεαροί φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τον αγώνα που έδωσε ο ίδιος, ο Γεώργιος δεν κατάφερε να ανακάμψει.