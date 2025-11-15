Τροχαίο με λεωφορείο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης: Η ένταση του οδηγού με τραυματισμένη γυναίκα

Τη δική του εκδοχή για το τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης έδωσε το Σάββατο 15/11 ο οδηγός του οχήματος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR ο οδηγός τόνισε ότι «γλίστρησε η μπροστινή ρόδα και έπεσε σε ένα ρυάκι. Έκανα ό,τι μπορούσα, πάτησα φρένο, αλλά ήταν αργά. Παρέσυρα κάτι κολωνάκια… Το λεωφορείο ήταν σε άριστη κατάσταση, όλα περασμένα από ΚΤΕΟ».

Κάπου εκεί όμως υπήρξε η παρέμβαση μιας τραυματισμένης γυναίκας, η οποία τον κατηγόρησε ότι αποκοιμήθηκε κατά την διάρκεια που οδηγούσε, με τον ίδιο να αντιδράει και να της απαντάει ότι δεν κοιμήθηκε και ότι δεν της επιτρέπει να λέει τέτοια πράγματα.