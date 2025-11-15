Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με λεωφορείο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης: Η ένταση του οδηγού με τραυματισμένη γυναίκα

Τι ανέφερε ο οδηγός

Τροχαίο με λεωφορείο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης: Η ένταση του οδηγού με τραυματισμένη γυναίκα
DEBATER NEWSROOM

Τη δική του εκδοχή για το τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης έδωσε το Σάββατο 15/11 ο οδηγός του οχήματος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR ο οδηγός τόνισε ότι «γλίστρησε η μπροστινή ρόδα και έπεσε σε ένα ρυάκι. Έκανα ό,τι μπορούσα, πάτησα φρένο, αλλά ήταν αργά. Παρέσυρα κάτι κολωνάκια… Το λεωφορείο ήταν σε άριστη κατάσταση, όλα περασμένα από ΚΤΕΟ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπου εκεί όμως υπήρξε η παρέμβαση μιας τραυματισμένης γυναίκας, η οποία τον κατηγόρησε ότι αποκοιμήθηκε κατά την διάρκεια που οδηγούσε, με τον ίδιο να αντιδράει και να της απαντάει ότι δεν κοιμήθηκε και ότι δεν της επιτρέπει να λέει τέτοια πράγματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ