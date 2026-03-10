Τραπάρει έξω από τη ΓΑΔΑ και εξυμνεί την πώληση ναρκωτικών αναφέροντας τους αστυνομικούς ως “μπάτσους”!

Βίντεο κλιπ με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους αστυνομικούς και… ύμνους για φυσίγγια καλάσνικοφ και εμπόριο ναρκωτικών, γύρισε γνωστός τραπερ στην είσοδο της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Όπως φαίνεται στο σχετικό βοντεοληπτικο υλικό, ο τραπερ εμφανίζεται στην είσοδο του αστυνομικού Μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να τραγουδάει για “30αρες” σφαίρες και για “μπάτσους” που παίζουν… super mario.

Το ερώτημα που ανακύπτει βλέποντας κάνεις το επίμαχο βίντεο, είναι που ακριβώς βρίσκονται οι σκοποί του χώρου; Προφανώς θα έχουν άλλες προτεραιότητες αλλά αλήθεια, κάνεις δεν είχε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχουν στο κτίριο το περιστατικό; Ο ΓΑΔΑρχης άραγε ενημερώθηκε ή βλέπει και αυτός το βίντεο κλιπ μέσα από το DEBATER…;