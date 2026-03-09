Τραγωδία στο Ρίο: Γονείς εντόπισαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι

Τον θάνατο μίας 26χρονης γυναίκας στο Ρίο της Πάτρας διερευνούν οι αρχές.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τους γονείς της, οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο του Ρίου, σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι την βρήκαν κρεμασμένη σε δέντρο. Η 26χρονη φέρεται να ήταν μητέρα ενός παιδιού.

Στο σημείο έσπευσε η μονάδα του ΕΚΑΒ, που προσπάθησε να την επαναφέρει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Μαζί με τη γυναίκα, στο δέντρο βρέθηκε κρεμασμένος και ο οδηγός συνοδείας του ζώου συντροφιάς της, τον οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η αυτόχειρας.

Ιατροδικαστής και αξιωματικός της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών μετέβησαν στο σημείο, αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.