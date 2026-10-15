Άρση του απαγορευτικού απόπλου στον Πειραιά από τις 9:00 – Δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 12:00

Με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια συνεχίζονται και σήμερα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων έως τις 12 το μεσημέρι.

Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πρωινό δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς το Μαρμάρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 8 το πρωί.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.