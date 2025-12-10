Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Εντοπίστηκε η σορός 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα

Ο άντρας είχε πέσει από τη βάρκα του

Τραγωδία στην Πάργα: Εντοπίστηκε η σορός 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάργα η σορός του 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμμουδιά και τον Λύχνο, από το πρωί της Δευτέρας, 1ης Δεκεμβρίου.

Ο άντρας είχε πέσει από τη βάρκα του και οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν για τον εντοπισμό του δεν είχαν αποδώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Λύχνος, ενώ κλήθηκε άμεσα το Λιμενικό για την ανάσυρση. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ