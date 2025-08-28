Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 74χρονη στη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης

Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 74χρονη στη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 74χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη.

Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

