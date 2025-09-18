Τραγικό περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας απεγκλωβίστηκε νεκρός από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/9 στη Γλυφάδα, με έναν άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων.

Στις 3:05, στη συμβολή των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών μέσα στον κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Ρομά που μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης για να πάρει ρούχα και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.