Το DEBATER στην Άμφισσα – Ο θρύλος του “στοιχειού της Χάρμαινας” ζωντανεύει ξανά (βίντεο)

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λαϊκά δρώμενα της Φωκίδας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Άμφισσα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Από τη συνοικία Χάρμαινα κάνει την εμφάνισή του το περίφημο «στοιχειό», σε μια τελετουργική αναβίωση που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών και κατοίκων.

Οι δοξασίες για τα «στοιχειά» ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στην περιοχή. Σύμφωνα με την παράδοση, πρόκειται για ψυχές ανθρώπων ή ζώων που χάθηκαν άδικα και περιπλανώνται στα στενά της πόλης. Το πιο γνωστό και συνδεδεμένο με την τοπική ιστορία είναι το στοιχειό της Χάρμαινας.

Το συγκεκριμένο στοιχειό, όπως αναφέρουν οι παλαιότεροι, προστάτευε τους ταμπάκηδες (βυρσοδέψες), οι οποίοι εργάζονταν αδιάκοπα στη Βρύση, μέρα και νύχτα. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι το έβλεπαν να περιφέρεται στη συνοικία και στο τέλος να χάνεται στην πηγή του νερού. Άλλες αφηγήσεις μιλούν για την εμφάνισή του κάθε Σάββατο βράδυ, όταν κατέβαινε από το «Ρέμα της Κολοκυθούς», μουγκρίζοντας και σέρνοντας βαριές αλυσίδες στους δρόμους.

Σήμερα, ο θρύλος αναβιώνει με εντυπωσιακό τρόπο το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Από τη Χάρμαινα, εκεί όπου βρίσκονται τα παλιά Ταμπάκικα και τα σκαλιά του Αγίου Νικολάου, ξεκινά η πομπή του «στοιχειού», με εκατοντάδες μεταμφιεσμένους να το ακολουθούν. Στο ιστορικό μεγάλο καφενείο της πόλης πραγματοποιούνται σατιρικές συζητήσεις και αφηγήσεις γύρω από τους μύθους και τα στοιχειά, χαρίζοντας στο έθιμο έναν ξεχωριστό λαϊκό και θεατρικό χαρακτήρα.