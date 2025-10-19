Τηλεφωνικές απάτες σε Χολαργό – Παλαιό Ψυχικό: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε κοσμήματα (βίντεο)

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, με τη συνδρομή των συναδέλφων τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα από πολίτες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση τους αφορούσε κυρίως ηλικιωμένα θύματα, τα οποία καλούσαν τηλεφωνικά με επιχειρησιακούς αριθμούς, προσποιούμενοι υπαλλήλους της εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα σε λεκάνη στον εξωτερικό χώρο των οικιών τους. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας μετέβαιναν στις οικίες με επιχειρησιακό όχημα και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη την 12η Οκτωβρίου 2025 στο Περιστέρι ένας 21χρονος ως μέλος της ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.

Δείτε βίντεο